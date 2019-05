Mafia: Salvini, a polemiche Fava e Orlando ha risposto signora Falcone

- "A Fava e Orlando, ha risposto la signora Falcone che ha detto che la lotta alla mafia dovrebbe unire. Chi non viene perché non ha in simpatia Salvini non fa un dispiacere a Salvini, ma offende la memoria di Falcone e della sua scorta". Così il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato a 'Otto e Mezzo' in merito all'assenza questa mattina a Palermo alla commemorazione del giudice Giovanni Falcone in polemica con il ministro Salvini del sindaco, Leoluca Orlando, e del presidente della commissione antimafia della Sicilia, Claudio Fava.(Rin)