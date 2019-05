Migranti: Libia, Guardia costiera annuncia salvataggio di oltre 250 migranti al largo coste libiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera libica ha effettuato oggi tre operazioni di salvataggio di migranti al largo delle coste della Libia. Secondo quanto riferito ad “Agenzia Nova” dal portavoce della Marina militare libica, Ayoub Qasem, “le operazioni di salvataggio sono ancora in corso e il numero stimato di persone tratte in salvo è superiore a 250”. Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) almeno 1.944 migranti sono stati riportati in Libia dalla Guardia costiera e dalla Marina libica da inizio anno fino al 19 maggio: un numero superiore ai circa 1.200 arrivi registrati in Italia. Si tratta, in particolare, di 1.664 uomini, 181 donne e 99 bambini, mentre sono stati ricuperati i corpi senza vita di 32 migranti. Sono in tutto 316 le morti registrate lungo la rotta del Mediterraneo centrale, secondo quanto riferito dall’Oim. Nelle prime due settimane di maggio, i team medici hanno fornito assistenza a 658 migranti all'interno e all'esterno dei centri di detenzione (che sono in tutto 26), nonché presso i punti di sbarco; 2.167 persone sfollate hanno ricevuto assistenza sanitaria primaria e urgente tra est, ovest e sud della Libia. I migranti presenti nei centri di detenzione di Tripoli, dove dal 4 aprile scorso è in corso un conflitto armato, sono circa 3.300. Il numero dei migranti presenti nelle aree urbane di Tripoli è invece pari a 110 mila.(Lit)