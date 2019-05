Germania: vicecapogruppo Cdu Linnemann, il partito torni riconoscibile nei programmi (2)

- Linnemann ha inoltre osservato che, “negli ultimi anni, i tratti distintivi della Cdu si sono appannati”: pertanto, il partito deve essere “maggiormente riconoscibile sul piano dei programmi”. Il vicecapogruppo dell'Unione ha quindi reso noto che sia Cdu e Csu sia la SpD intendono utilizzare la clausola di revisione contenuta nell'accordo su cui si fonda la Grande coalizione per valutare l'azione dell'esecutivo a metà legislatura. Tuttavia, “non vi è nessuna intenzione di far cadere il governo prima della fine del suo mandato”, ha puntualizzato Linnemann, per poi aggiungere: “Se siamo in grado di governare, governiamo. È nel nostro Dna”. (Geb)