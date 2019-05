Calcio: Arabia Saudita, Bahrein ed Emirati interessati a ospitare Mondiali Under 20 del 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Campionati del mondo Under 20 si terranno circa un anno prima dell'edizione della Coppa del mondo 2022 che verrà ospitata dal Qatar. Riad, Manama e Abu Dhabi hanno avviato un boicottaggio economico e diplomatico contro Doha nel giugno del 2017 accusando l'emirato di interferire negli affari interni dei paesi del Golfo e di sostenere l'estremismo e il terrorismo. Lo scontro ad oggi è in una fase di stallo con il Qatar che continua respingere le accuse e i tre paesi del Golfo, insieme all'Egitto, che mantengono le loro posizioni. Lo scontro ha avuto ripercussioni anche sull'organizzazione dei Mondiali costringendo la Fifa a rinunciare al suo progetto di allargare la competizione a 48 squadre, decidendo per un torneo a 32. Infatti la prima opzione avrebbe costretto il Qatar di condividere parte dell'organizzazione della competizioni con gli altri paesi della regione, situazione di fatto impossibile a causa delle tensioni in atto. Ieri la Fifa ha ufficialmente annunciato la rinuncia al torneo a 48 squadre per la mancanza del tempo necessario "per una valutazione dettagliata del potenziale impatto logistico". (Res)