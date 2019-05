CasaPound Genova: Fratoianni (La Sinistra) su scontri, altro capolavoro "ministro disordine"

- Nicola Fratoianni, esponente de La Sinistra e deputato di Liberi e uguali, dopo gli scontri di oggi a Genova tra la polizia e gli antagonisti, che cercavano di sfondare la zona rossa posta a difesa della piazza che ha ospitato il comizio di CasaPound, e nel corso dei quali è stato ferito un cronista di "Repubblica", in una nota, attacca: "A Genova davvero un capolavoro: è incredibile che per far parlare 15 fascisti ad una manifestazione che non doveva svolgersi, una città venga bloccata con incidenti, feriti e fermati. Pure un giornalista, di 'Repubblica', viene malmenato e si ritrova con una mano fratturata ed ecchimosi su tutto il corpo provocate dalle manganellate e dai calci anche quando era a terra". Quindi Fratoianni prosegue: "Un altro successo del ministro del disordine, che ne dovrà rispondere in Parlamento alla nostra interrogazione sulla vicenda. Vogliamo che sia fatta chiarezza, fino in fondo, perchè a Genova città medaglia della Resistenza, episodi di questo tipo non devono più accadere. E lo devono capire - conclude l'esponente de La Sinistra - anche dalle parti del Viminale".(Com)