Imprese: Brasile, Fca annuncia piano di investimenti in Minas Gerais

- Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato un piano di investimenti per 8,5 miliardi di reais, pari a 1,8 miliardi di euro, per la produzione di motori turbo e nuovi modelli, tra cui una nuova Suv compatta del marchio Fiat, nello stabilimento di Betim vicino a Belo Horizonte in Minas Gerais. L'investimento fa parte di un piano quinquennale 2020-2024, programmato da FCA e dai suoi fornitori, che contempla anche altri 6 miliardi di reais destinati allo stabilimento di Goiana in Pernambuco. (segue) (Com)