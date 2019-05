Imprese: Brasile, Fca annuncia piano di investimenti in Minas Gerais (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la nuova produzione, lo stabilimento di Betim diventerà il più grande produttore di motori dell'America Latina. Parte di questi motori saranno destinati anche al mercato europeo. Se la domanda andrà come ipotizzato dal gruppo, si prevede la creazione in cinque anni di 9.000 nuovi posti di lavoro, tra diretti e indotto nella catena di valore. L'investimento comprende inoltre un accordo tra FIAT e Gasmig (la compagnia pubblica di gas del Minas Gerais), la defiscalizzazione sulle auto a gas e una serie di progetti di cooperazione nel campo dell'istruzione, della formazione professionale e della ricerca tra il gruppo automobilistico italiano e lo stato di Minas Gerais. (Com)