Germania: nella Cdu montano le critiche contro la presidente Kramp-Karrenbauer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si diffondono nell'Unione cristiano-democratica (Cdu) le critiche alla presidente del partito, Annegret Kramp-Karrenbauer, in carica dal dicembre del 2018. Come riferisce oggi il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, diversi esponenti della Cdu hanno criticato Kramp-Karrenbauer per aver dato, “negli ultimi giorni, l'impressione di premere per un rapido cambio di governo” che porti alle dimissioni del cancelliere Angela Merkel dopo le elezioni europee, avviate oggi nel Regno Unito e nei Paesi Bassi per concludersi il 26 maggio prossimo. Ad assumere il governo della Germania dopo l'uscita di scena di Merkel sarebbe la stesa Kramp-Karrenbauer. Secondo i critici, la presidente della Cdu ha dato tali impressioni per la rapida frequenza con cui ha concesso interviste ai media tedeschi e per le numerose apparizioni televisive. Kramp-Karrenbauer dovrebbe, quindi, “tornare serena e non farsi tentare da un'eccessiva sicurezza di sé e da un eccesso di zelo”. (Geb)