Governo: Di Maio, deve andare avanti, ma su corruzione nessuna flessibilità

- "Per me il governo deve andare avanti, ma non ci si aspetti dal M5s flessibilità sul tema della corruzione e privilegi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante la registrazione di "Porta a Porta".(Rin)