Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 24 maggio:COMUNEOre 9 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della V Commissione e la II Commissione, Odg: Mozione "Azioni di accompagnamento della Cittá di Torino ai soggetti che intendono organizzare eventi sul territorio cittadino".Ore 11 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della VI Commissione e la V Commissione. Odg: Incontro con gli studenti e gli insegnanti del liceo scientifico Madre Mazzarello di Torino in merito all'esperienza di alternanza scuola/lavoro.Ore 13 - Palazzo civico, sala Capigruppo: Conferenza dei Capigruppo.Ore 14,30 - Palazzo civico - sala Orologio: Riunione della Commissione Smart city. Odg: Programmazione lavori.Ore 20.30 - Basilica Maria Ausiliatrice, via Maria Ausiliatrice 32: l'assessora al Welfare partecipa alla processione per la Festa di Maria Ausiliatrice. (Rpi)