Governo: Di Maio, su autonomie non c'è pre-intesa, saggio discuterne dopo europee

- "In merito alle Autonomie non c'è nemmeno una pre-intesa. Ci sono intenzioni, ma è saggio, secondo me, discutere dopo le europee, perché una soluzione si trova". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante la registrazione di Porta a Porta.(Rin)