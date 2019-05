Europee: Fd'I lancia "#100 piazze" maratona finale con mobilitazione "tradizionale e digitale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione della chiusura della campagna elettorale per le lezioni europee Fratelli d'Italia lancia l'iniziativa '#100 Piazze', una sequenza impressionante di eventi reali e virtuali che saranno svelati nel corso della giornata e culmineranno in una lunga diretta Facebook a Largo San Carlo al Corso dalle ore 12.00 alle 18.00. La piazza reale e quella virtuale s'incroceranno lungo l'intero arco della giornata mentre il web darà conto di tutte le '#100 piazze' che saranno animate nei vari quadranti della Capitale. Una grande agorà, uno spazio aperto e vitale che parlerà di Roma, di Italia, di Europa e di come #cambiare tutto". È quanto dichiara in una nota Massimo Milani, commissario romano di Fd'I.(Com)