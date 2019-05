Governo: Di Maio, non escludo che con europee Lega voglia sfiduciare Conte

- "Non escludo che la Lega stia affrontando queste elezioni per sfiduciare Conte, se lo dice Giorgetti allora può essere". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, durante la registrazione di Porta a Porta, in onda questa sera su Rai 1. "Se vogliamo parlare di poltrone si è sbagliato Movimento. - ha aggiunto Di Maio - Alla Lega dico di parlare meno di poltrone e di pensare di più al Paese".(Rin)