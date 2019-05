Calcio: Arabia Saudita, Bahrein ed Emirati interessati a ospitare Mondiali Under 20 del 2021

- Arabia Saudita, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti hanno espresso interesse per ospitare i Campionati del mondo di calcio Under 20 nel 2021. Lo riferisce l’emittente panaraba “al Arabiya”. La Fifa ha annunciato oggi che oltre alle tre monarchie del Golfo hanno espresso interesse ad ospitare la manifestazione il Brasile, l’Indonesia, il Perù, il Myanmar e la Thailandia, questi ultimi hanno presentato un’offerta di co-ospitare l’evento sportivo. I paesi in gara dovranno presentare un'offerta formale entro il 30 agosto, mentre il vincitore verrà probabilmente annunciato dalla Fifa il prossimo ottobre. (segue) (Res)