Turismo: Albania, nei primi 4 mesi 2019 visitatori stranieri in crescita del 7,4 per cento (2)

- In Albania, il turismo sta diventando sempre più un settore importante per l'economia del paese. Nel 2017 il numero dei visitatori stranieri è stato di oltre 5 milioni di persone, mentre l'ammontare delle loro spese e' stato di circa 1.7 miliardi di euro. Nel 2018, invece il numero degli stranieri giunti in Albania il numero ha raggiunto i 5,9 milioni, crescendo del 15,8 per cento rispetto all'anno precedente. Nei primi nove mesi del 2018 le entrate dal settore del turismo sono state pari a 1,47 miliardi di euro, 12 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Solo nel terzo trimestre, che rappresenta anche la stagione estiva, i visitatori stranieri avrebbero speso 683 milioni di euro, ossia 16 per cento in più su base annua. (segue) (Alt)