Turismo: Albania, nei primi 4 mesi 2019 visitatori stranieri in crescita del 7,4 per cento (3)

- A sostegno del settore del turismo in Albania, l'Unione europea e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) hanno presentato poche settimane fa, un programma teso allo sviluppo di questo comparto. Per l'attuazione del progetto, sono stati messi a disposizione 100 milioni di euro (40 milioni dall'Ue e 60 milioni dalla Bers). Il programma mira rafforzare il contributo del turismo sostenibile e di qualità alla crescita economica e alla competitività delle regioni albanesi, aumentando così la qualità e la sostenibilità dell'offerta turistica in quattro aree del paese, a Berat e Fier, nell'Albania meridionale, a Korca, nel sud-est del paese e a Scutari nel nord. Secondo una nota della delegazione dell'Ue a Tirana, il programma rafforzerà la capacità attrattiva dei valori culturali, naturali e di altro tipo per i turisti e migliorerà lo sviluppo locale sostenibile delle infrastrutture prioritarie nell'ambito della politica di sviluppo regionale albanese. (segue) (Alt)