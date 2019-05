Turismo: Albania, nei primi 4 mesi 2019 visitatori stranieri in crescita del 7,4 per cento (4)

- Il turismo è una fonte essenziale di reddito e creazione di posti di lavoro in molte economie e ha effetti positivi su un'ampia varietà di industrie e servizi. "Con questo contributo di 40 milioni di euro per lo sviluppo del turismo, l'Ue contribuirà a promuovere le risorse naturali, il patrimonio sociale e culturale, con un significativo effetto moltiplicatore sull'economia", spiega la nota. "Sono orgoglioso che l'Ue stia investendo 40 milioni di euro, in eccellente cooperazione con la Bers, per promuovere la rigenerazione economica e lo sviluppo in Albania. Lo sviluppo del turismo è certamente uno strumento per aumentare l'esperienza dei visitatori e la qualità della vita delle comunità ma se è mal progettato o sviluppato, può distruggere proprio quelle qualità che rendono l'Albania unica", ha dichiarato l'ambasciatore della Delegazione Ue a Tirana Luigi Soreca, sottolineando che "questa è la sfida di oggi: aiutare a costruire un settore turistico che rafforzi il tessuto sociale e lo sviluppo economico, valorizzando le bellezze naturali e il patrimonio culturale di questo bellissimo paese". (Alt)