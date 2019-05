Centrodestra: Meloni, Tajani ad ogni dichiarazione trova modo di insultarmi

- Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e candidata alle Europee in tutte le Circoscrizioni, ha affermato che il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, "trova, ad ogni dichiarazione, il modo di insultarmi. Non so di cosa abbia paura FI, però questo atteggiamento tradisce una certa difficoltà". Intervenendo ad "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, alla domanda sul fatto che forse Silvio Berlusconi non apprezzi la chiusura nei suoi confronti, la parlamentare di Fd'I ha rilevato che "io ho detto solo che Forza Italia deve chiarire alcune cose. In una campagna elettorale per l'Europa, la nostra posizione e la loro sono molto diverse. Loro sono stati in maggioranza con la Merkel, con Juncker e con il Partito socialista europeo, cioè con il Pd". E all'osservazione sempre dell'ex premier, secondo cui "chi vota per Fd'I vota per un governo con il Partito democratico", Meloni ha replicato: "A me lo dice? L'unica monogama del centrodestra sono io e Fratelli d'Italia, sono l'unica che non ha mai fatto patti con Renzi, con i cinque Stelle o con Letta". (Rin)