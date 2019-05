Imprese: aziende e istituzioni a confronto con Sace Simest su export Sicilia (2)

- In apertura è intervenuto il presidente di Simest, Salvatore Rebecchini, mentre Alessandro Terzulli, capo economista di Sace, ha presentato la nuova Mappa dei Rischi 2019. Dopo la tavola rotonda con le testimonianze d’impresa, ha chiuso i lavori Alessandro Decio. "Sace Simest - sottolinea la nota - si conferma un partner strategico per le Pmi del Mezzogiorno che si affacciano o vogliono consolidare la loro presenza sui mercati internazionali. Nel 2018, il Polo ha mobilitato, tramite gli uffici di Napoli, Bari e Palermo, quasi 1 miliardo di euro di risorse, sostenendo l’export e l’internazionalizzazione di oltre 3.400 imprese. In particolare sono 30 le partecipazioni in iniziative d’investimento delle imprese detenute da Simest nel Mezzogiorno". (Com)