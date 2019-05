Mafia: Morvillo, fino a che politica non dirà no a voti di certi personaggi non saremo liberi

- Commemorando a Milano il 27esimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo insieme agli uomini della scorta, il procuratore capo presso la Procura della Repubblica di Trapani, Alfredo Morvillo (fratello di Francesca Morvillo), ha ricordato che tanto è stato fatto nella lotta alla mafia, ma “certi personaggi, che nei territori sono noti per la loro vicinanza alle organizzazioni mafiose sia che si tratti di personaggi già condannati o che ancora non sono stati condannati, o sono in varia misura da indagati ad archiviati, continuano ad avere un ruolo nella vita della Regione e dei Comuni. Fino a quando non si trova la forza di distaccarsi da questi personaggi e fino a quando la politica non riuscirà a fare a meno dei voti che portano queste persone, sarà ben difficile avvicinarsi al momento finale”. “Noi - ha proseguito - sogniamo sempre una campagna elettorale in cui tutti i candidati, dietro a uno striscione, tenendosi per mano, dicono “al tizio ben noto che ci propone la sua alleanza diciamo no grazie”: tutto questo purtroppo dalle mie parti non si è ancora verificato”. “Fino a quando non riusciamo a liberarci da questa cappa – ha concluso il Procuratore generale - sarà ben difficile arrivare a un momento in cui ogni cittadino potrà sentirsi veramente libero e ognuno possa andare avanti secondo le proprie capacità e sacrifici senza essere superato da chi invece usufruisce delle raccomandazioni”.(Rem)