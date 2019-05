Grecia: ministro Lavoro, misure anti-austerità a sostegno maggioranza cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure anti-austerità a favore della popolazione greca e annunciate dal primo ministro greco, Alexis Tsipras, saranno “permanenti”. Lo ha detto il ministro del Lavoro di Atene, Effie Achtsioglou, in un’intervista all’emittente “Ant 1”. “Le misure annunciate dal primo ministro che sono già in corso di attuazione - come l'Iva più bassa su cibo, ristoranti ed energia e la cosiddetta 13ma pensione sono misure permanenti", ha dichiarato Achtsioglou sottolineando che queste misure sostengono i redditi della stragrande maggioranza della società greca. "Avevamo promesso che sarebbe arrivato un nuovo giorno per il paese e per le opportunità nell'economia e nella politica sociale della Grecia dopo il 21 agosto", ha aggiunto il ministro in riferimento alla data che ha sancito la fine del terzo programma di aggiustamento fiscale della Grecia. "La riduzione dei contributi delle assicurazioni sociali, la riduzione della tassa immobiliare (Enfia), l'abolizione dei prelievi sulle cooperative, (...) oltre all'aumento del salario minimo e l'abolizione del salario minimo, tutti questi sono passi di una strategia generale con un potenziale potenziato", ha concluso Achtsioglou. (segue) (Gra)