Grecia: ministro Lavoro, misure anti-austerità a sostegno maggioranza cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul pacchetto di misure permanenti approvate dal Parlamento di Atene, è intervenuto nei giorni scorsi anche il ministro delle Finanze greco, Euclid Tsakalotos, sottolineando che l'impegno rispettato dal governo dimostra che "la Grecia sta voltando pagina", dopo l’epoca dei programmi di salvataggio. Il ministro ha spiegato che erano attese diverse reazioni sia all'interno dell’opinione pubblica nazionale che dall'esterno della Grecia, in quanto ci sarebbero certe forze politiche “bloccate” in politiche di austerità. "Il pacchetto di misure recentemente approvato in Parlamento deve essere visto come parte di un piano globale: un piano equilibrato, che ha iniziato a prendere forma dopo l'estate del 2018, creando uno spazio fiscale sia per la crescita che per il welfare state e a favore di molti”, ha dichiarato Tsakalotos. (segue) (Gra)