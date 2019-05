Grecia: ministro Lavoro, misure anti-austerità a sostegno maggioranza cittadini (3)

- “Ci si aspettavano diverse reazioni nel paese: sollievo per i molti e dubbi dai soliti sospetti, ci stanno incolpando di populismo e noi non stiamo dando abbastanza, come se avessimo un piano alternativo che avrebbe permesso di più”, ha aggiunto il ministro sottolineando la “la severa reazione” alle nuove misure da parte del direttore del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), Klaus Regling, così come quella del candidato alla presidenza della Commissione europea del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber. “Il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz ha parlato di una storia di successo greca e il commissario europeo per gli affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, ha affermato che il governo greco rispetta sempre i suoi impegni”, ha ripreso Tsakalotos secondo cui “la politica macroeconomica non è neutrale e ovviamente ci saranno reazioni da parte delle forze politiche bloccate nella politica di austerità, per questo abbiamo creato le alleanze necessarie". (segue) (Gra)