Grecia: ministro Lavoro, misure anti-austerità a sostegno maggioranza cittadini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro greco, Effie Achtsioglou, ha assicurato in precedenza che il pacchetto di misure anti-austerity approvato dal Parlamento di Atene dispone di tutte le coperture finanziarie e nello spazio fiscale disponibile dopo il raggiungimento dell'obiettivo di surplus primario del 3,5 per cento del paese. Tra le misure annunciate, quella della tredicesima per i pensionati che sarà già elargita a partire dal 20 maggio, ha chiarito il ministro, aggiungendo che si tratta di una misura permanente. Achtsioglou ha affermato che dal 2014 al 2018 le pensioni sono state aumentate di 20 euro. "Dal 2019, abbiamo protetto le pensioni e ci sono stati piccoli aumenti delle pensioni basse, in particolare dal primo gennaio 2019, 620.000 pensionati hanno visto aumenti delle loro pensioni e dal primo gennaio 2019 il ricalcolo funziona solo positivamente", ha concluso. (segue) (Gra)