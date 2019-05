Grecia: ministro Lavoro, misure anti-austerità a sostegno maggioranza cittadini (5)

- Il Parlamento di Atene ha votato lo scorso 15 maggio a larghissima maggioranza a favore delle misure anti-austerità proposte dal governo che comprende la rateizzazione per i debiti al fisco, la cosiddetta “tredicesima pensione” e i tagli all’Iva su alcuni prodotti alimentari. I voti a favore sono arrivati sia da Syriza che dal principale partito di opposizione, Nuova democrazia, dall’Alleanza democratica, Alba dorata e To Potami (Il Fiume). Il Partito comunista di Grecia (Kke) e l'Unione dei centristi si sono astenuti. Gli emendamenti sull'Iva e sulle pensioni sono stati sostenuti da Syriza, Nd, Alleanza democratica, Alba dorata, To Potami e l'Unione dei centristi, con l'astensione dal Kke. (segue) (Gra)