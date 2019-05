Grecia: ministro Lavoro, misure anti-austerità a sostegno maggioranza cittadini (6)

- Lo scorso 7 maggio il primo ministro greco, Alexis Tsipras, ha annunciato un pacchetto di misure "permanenti" contro l'austerità per alleggerire il carico sui contribuenti. Tsipras ha sottolineato che una larga parte della società greca ha dovuto sopportare "un fardello sproporzionato negli anni della crisi". "Il paese ha visto un periodo di aggiustamento fiscale veramente difficile negli scorsi otto anni, ed è ora pronto a vederne i risultati. I greci che hanno fatto questi sacrifici - ha detto -, avranno ora un assaggio dei frutti dei loro sacrifici". Queste misure, ha siegato Tsipras, sono progettate per "sostenere la maggioranza sociale" e sono divise in due categorie: le misure che verranno legiferate e attuate nel 2019, e le misure che verranno attuate nel 2020 all'interno del bilancio. Si tratta in particolare di nuovi sussidi pensionistici, sgravi fiscali e riduzioni sull'Iva. Secondo Tsipras "tutte le misure saranno permanenti, non temporanee". (segue) (Gra)