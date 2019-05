Grecia: ministro Lavoro, misure anti-austerità a sostegno maggioranza cittadini (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha concluso ufficialmente l'epoca dei piani di salvataggio internazionali, come confermato lo scorso 20 agosto da una nota del Meccanismo europeo di stabilità (Esm). Come spiegato dall'Esm, Atene ha concluso "con successo" il programma di assistenza finanziaria triennale. Questo sviluppo fa seguito all'erogazione di 61,9 miliardi di euro nell'ambito del programma triennale per l'assestamento macroeconomico e per la ricapitalizzazione delle banche. Gli altri 24,1 miliardi di euro, disponibili nell'ambito del complessivo programma da 86 miliardi di euro per Atene, non sono stati necessari. I paesi membri dell'Esm hanno concordato il programma di assistenza finanziaria per la Grecia nell'agosto del 2015; Atene aveva anche ricevuto 141,8 miliardi di finanziamenti nel periodo tra il 2012 e il 2015; dal 2010 al 2012 la Grecia ha ricevuto 52,9 miliardi di euro in prestiti bilaterali nell'ambito di uno schema di aiuti per Atene previsto dai paesi dell'area euro. (Gra)