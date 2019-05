Difesa: sottosegretario Tofalo a Monaco per ministeriale Eurofighter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono aperti oggi a Monaco i lavori del meeting ministeriale Eurofighter. Con il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo erano presenti al tavolo che si è riunito nella sede dell’Agenzia governativa Netma (Nato Eurofighter and Tornado Managenent Agency), le delegazioni delle Nazioni partecipanti al programma di cooperazione. Lo riferisce una nota diffusa dall'ufficio stampa di Tofalo. Tra queste l’Italia che è entrata a farne parte con il memorandum of understanding sottoscritto nel 1986. In rappresentanza della Germania è intervenuto il segretario di Stato Benedikt Zimmer, per la Spagna il segretario di Stato per la Difesa, Angel Olivares Ramirez, e per il Regno Unito il sottosegretario di Stato per il Procurement della Difesa, Stuart Andrew. Nel suo intervento Tofalo ha evidenziato “la necessità di mantenere una linea di azione comune, evitando derive nazionali e individualismi. Non dobbiamo ripetere - dice Tofalo - gli errori del passato come quando, con il programma Tornado, si rivelarono i limiti di un tavolo di lavoro estremamente eterogeneo con il risultato di una eccessiva proliferazione di varianti ai modelli e quindi disastrose conseguenze sulla catena del supporto logistico”. (segue) (Com)