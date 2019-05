Difesa: sottosegretario Tofalo a Monaco per ministeriale Eurofighter (2)

- Per Tofalo “il programma Eurofighter è il punto di partenza per sviluppare quella che sarà la tecnologia di sesta generazione con un approccio a forte connotazione europea. Ad oggi infatti resta il più ambizioso programma di cooperazione industriale internazionale, nonché importantissimo volano per le principali industrie aerospaziali”. Il livello occupazionale che ne deriva, infatti, è stato stimato in più di 100.000 lavoratori diretti e indiretti. “Le tecnologie che si stanno sviluppando assicureranno non solo una capacità operativa per le Forze aeree dei Paesi partner ma delle importanti ricadute in ambito di innovazioni civili”, aggiunge Tofalo. “Il prezioso supporto tecnico del mio staff mi ha permesso di portare avanti, in questa cornice geostrategica, gli interessi dell’Italia e degli italiani. Dobbiamo essere presenti su tutti i tavoli internazionali consapevoli che, ogni volta che lasciamo anche un solo piccolo spazio, c’è sempre qualcuno pronto a sfruttare le nostre incertezze e approfittare delle nostre vulnerabilità a proprio beneficio”, dichiara Tofalo. Il sottosegretario ha aggiunto: “Stiamo costruendo un Sistema Paese solido per riportare l’Italia allo splendore che merita”. Nel precedente incontro, che si è tenuto a Firenze lo scorso 14 dicembre 2018, si era discusso dell’aspetto strategico del programma, evidenziandone le criticità. Quest’oggi a dare il via e introdurre i punti in agenda è stato il General Manager di Netma, Gabriele Salvestroni, con il quale è stato condiviso il punto della situazione sull’attuale stato del programma e sulle future linee di evoluzione. (Com)