Difesa: Pakistan conduce con successo lancio missile a propulsione nucleare Shaheen II (2)

- Il lancio del missile Shaheen II è avvenuto in concomitanza con le elezioni in India per il rinnovo della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale, iniziate l’11 aprile e terminate il 19 maggio. I risultati preliminari danno nettamente in testa Narendra Modi, l’attuale primo ministro e leader dell’Alleanza democratica nazionale (Nda) guidata dal Partito del popolo indiano (Bjp). Il Pakistan ha sviluppato la propria capacità nucleare negli anni ’80. I primi test sono stati condotti tuttavia solo nel 1999 nel remoto distretto di Chaghi vicino al confine tra Afghanistan e Iran, in risposta a test analoghi condotti dall’India. Secondo l'Istituto internazionale per la ricerca sulla pace di Stoccolma (Sipri), l'India attualmente possiede tra le 80 e le 100 testate nucleari, mentre il Pakistan tra le 90 e le 110. Dopo le tensioni avvenute nei mesi scorsi, ieri il ministro degli Esteri pachistano Shah Mahmud Qureshi ha avuto un breve colloquio con la sua controparte indiana, Sushma Swaraj, a margine dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) nella capitale del Kirghizistan, Bishkek. (Res)