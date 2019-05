Giustizia: Di Stefano (M5s) su abuso d'ufficio, inutile oggi ritrattare, non si abolirà mai

- Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, del Movimento cinque stelle, scrive sulla sua pagina Facebook che "parole chiarissime, per Matteo Salvini è inutile oggi ritrattare. Con il Movimento cinque stelle al governo non si abolirà mai il reato di abuso di ufficio. Questo deve essere chiaro. Non è certo così che si migliorano le cose e pare che oggi, dopo il nostro fermo intervento", conclude l'esponente pentastellato, "la Lega lo abbia capito". (Rin)