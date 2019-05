Mafia: Morvillo, fino a che politica non dirà no a voti di certi personaggi non saremo liberi - Foto

Milano, 23 mag 19:14 - (Agenzia Nova) - Il procuratore capo presso la Procura della Repubblica di Trapani, Alfredo Morvillo, alla commemorazione a Milano della strage di Capaci in cui perse la vita anche la sorella Francesca Morvillo, moglie di Giovanni Falcone (Foto: Agenzia Nova) (Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il procuratore capo presso la Procura della Repubblica di Trapani, Alfredo Morvillo, alla commemorazione a Milano della strage di Capaci in cui perse la vita anche la sorella Francesca Morvillo, moglie di Giovanni Falcone (Foto: Agenzia Nova) (Rem)