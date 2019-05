Libia: M5s, pieno sostegno a Del Re su corridoi umanitari

- Giuseppe Brescia e Marta Grande, presidenti rispettivamente delle commissioni Affari costituzionali ed Esteri della Camera, e deputati del Movimento cinque stelle, affermano in una nota: "Non possiamo che apprezzare la proposta della viceministro Del Re di istituire corridoi umanitari, in un'ottica di collaborazione e solidarietà europea, per risolvere la crisi che interessa circa 5 mila migranti, presenti nei centri detentivi in Libia. L'Italia può farsi promotrice in Europa del modello già positivamente sperimentato in questi anni grazie al contributo della società civile. I corridoi umanitari". I due parlamentari pentastellati proseguono osservando che i corridoi umanitari "sono l'esempio della collaborazione tra istituzioni ed associazioni su cui scommettere per vincere questa sfida globale, dare insieme risposte ai più deboli e combattere davvero i trafficanti di esseri umani. L'esperienza dei corridoi umanitari". Per i due deputati l'Italia "rappresenta l'esempio plastico di come una politica lungimirante ed efficace possa aiutare i migranti in modo concreto senza scadere in polemiche e provocazioni che non aiutano a risolvere i veri problemi che collettivamente ci troviamo ad affrontare". "Per questo - concludono Brescia e Grande - ringraziamo la Cei, la Caritas, la Fondazione Migrantes, la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese evangeliche e la Tavola valdese per il loro concreto contributo". (Com)