Caso Cucchi: Appendino, vicinanza ai 29 consiglieri comunali di Torino denunciati da Giovanardi

- "L'ex senatore Giovanardi ha querelato 29 consiglieri comunali di Torino per un Ordine del giorno ove si auspica la verità sulla morte di Stefano Cucchi. Ovviamente non può che spettare alla Magistratura ogni valutazione nel merito. Ci tengo tuttavia a esprimere la mia vicinanza ai Consiglieri denunciati e ribadire che, alla luce di quanto sta ora emergendo nel processo sul caso Cucchi, l'esigenza primaria è quella di ottenere la verità sul gravissimo episodio che ha portato a quella morte". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, con un post su facebook. "Esprimere una posizione su un fatto così delicato è da leggersi - comunque la si pensi - come un segnale di presenza delle Istituzioni e della Politica", chiude Appendino. (Rpi)