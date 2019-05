Fisco: Bernini (FI), unica Flat tax attuabile è la nostra, Lega e M5s ci risparmino questa pantomima

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "la Flat tax del governo gialloverde sta diventando una farsa: Di Maio dice di volerla per il ceto medio, ma solo se la Lega troverà le coperture, che però non ci sono perché le risorse impiegate per reddito di cittadinanza e quota 100 hanno fatto terra bruciata intorno a qualsiasi riforma fiscale. L'unica Flat tax attuabile, ma non certo da questa maggioranza", continua la parlamentare, "è quella presentata da Forza Italia, basata su un'aliquota unica, per famiglie e imprese, totalmente coperta attraverso una parallela riduzione delle deduzioni e detrazioni fiscali e che riguarda 40 milioni di contribuenti. E' questo il vero shock fiscale di cui l'Italia ha bisogno per far ripartire l'economia. Lega e cinque Stelle ci risparmino, nelle ultime ore di campagna elettorale", conclude Bernini, "questa ennesima pantomima". (Com)