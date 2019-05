Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- VARIECorteo studentesco nell’ambito del secondo 'Global Strike for the Future' dal titolo 'Milano Marcia per il clima'.Largo Cairoli (ore 9.30)Il ministro per i Beni e le Attività culturali, Alberto Bonisoli partecipa all’incontro nell’ambito del progetto "Il MIBAC ti ascolta”. Partecipano anche il consigliere regionale del M5S Lombardia Simone Verni, il deputato Cristian Romaniello e il candidato sindaco del M5S a Pavia, Vincenzo Nicolaio.Provincia di Pavia, sala delle Colonne, piazza Italia, 5 Pavia (ore 11.30)Il vicesegretario federale della Lega, Giancarlo Giorgetti partecipa alla chiusura della campagna elettorale della lista "Centro destra per Induno" in vista delle elezioni amministrative di Induno Olona.Pasticceria Mirabelli, via Porro 45, Induno Olona/VA (ore 12.15)Mariastella Gelmini, Cristina Rossello, Giulio Gallera, Gianluca Comazzi, Fabrizio De Pasquale e i candidati alle europee chiudono la campagna elettorale di Forza Italia.Terrazza Duomo 21, piazza del Duomo 21 (ore 14.15)Emma Bonino, Benedetto Della Vedova e i candidati di +Europa chiudono la campagna elettorale per le europee 2019 con una manifestazione itinerante che parte da Palazzo Marino e si chiude al festival ‘Mi Ami’.Palazzo Marino, piazza della Scala, 2 (ore 16.30)Il segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il candidato del PSE alla presidenza della Commissione Europea, Frans Timmermans, e i candidati alle elezioni europee chiudono la campagna elettorale della lista Pd-Siamo europei.Arco della Pace, piazza Sempione (ore 18.00)Manifestazione cittadina nell’ambito del secondo 'Global Strike for the Future' dal titolo 'Milano Marcia per il clima'Largo Cairoli (ore 18.00) (segue) (Rem)