Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

- MONZAConferenza stampa di presentazione dei nuovi progetti all'ospedale di Desio per l'attività chirurgica.Ospedale di Desio, sala biblioteca, via Giuseppe Mazzini 1 Desio/MB (ore 11.00)Conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di eventi ‘Summer Monza’. Partecipano il sindaco Dario Allevi, l’assessore alla Cultura e i partner del progetti.Comune di Monza, sala Giunta, piazza Trento e Trieste, Monza (ore 12.00)Conferenza stampa alla Procura di Monza su un’operazione che ha portato al sequestro preventivo di una vasta area trasformata da agricola a produttiva e parzialmente in discarica abusiva, in contrasto con gli strumenti urbanistici. Intervengono il procuratore della Repubblica, Luisa Zanetti e il comandante della Polizia Locale, Pietro Curcio.Procura della Repubblica di Monza, sala riunioni, piazza Giacomo Matteotti (ore 15.30) (Rem)