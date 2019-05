Messico-Fmi: Lagarde in visita la settimana prossima, il 29 incontro con Lopez Obrador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Christine Lagard, sarà dal 29 al 30 maggio in Messico per una serie di incontri tra cui il presidente Andres Manuel Lopez Obrador. L'agenda di Lagrade prevede l'intervento a una "sessione solenne" al Senato, e la partecipazione a un atto organizzato dal Women's Forum for the Economy and Society (Wfes). L'incontro con il capo dello stato si terrà mercoledì 29 nel palazzo della presidenza. Secondo quanto riferiscono fonti del governo citate dal quotidiano "Milenio", nel bilaterale Lopez Obrador presenterà un riassunto delle azioni e degli obiettivi dell'esecutivo, e un dettaglio sulla "stabilità finanziaria" garantita nei primi cinque mesi di attività, nonché "i piani per raggiungere l'obiettivo di crescita del 4 per cento entro la fine del mandato, nel 2024. (segue) (Mec)