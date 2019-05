Europee: Zingaretti, tutti a votare per mandare a casa Salvini e Di Maio

- Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, nel corso di un comizio a Catania, ha detto: "Taglio delle pensioni per 6 milioni di italiani, oggi la notizia del 78 per cento di aumento della cassa integrazione straordinaria: Di Maio e Salvini dovrebbero chiedere scusa solo per questo e andare a casa. Vogliono governare altri 4 anni. Questa volta - ha concluso il segretario dem - tutti e tutte a votare". (Rin)