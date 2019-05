Egitto: ministro Agricoltura, paese primo in Africa e ottavo al mondo nel settore pesca

- L’Egitto è il primo paese in Africa e l’ottavo al mondo nel settore della pesca, con una produzione di 1,8 milioni di tonnellate all’anno. Lo ha annunciato il ministro dell’Agricoltura egiziana, Ezzaldin Abusteit, intervenendo oggi alla cerimonia per la conclusione di un progetto di commercio sostenibile ad Assuan. "La produzione ittica egiziana è pari a 1,8 milioni di tonnellate l'anno. L'Egitto è divenuto il primo produttore in Africa e l'ottavo nel mondo nel settore della pesca", ha dichiarato Abusteit. "Abbiamo una grande opportunità per migliorare le capacità dei giovani attraverso lo sviluppo di una catena di produzione di pesce a valore aggiunto", ha proseguito. "Il prossimo periodo vedrà un notevole aumento della produzione ittica attraverso una serie di grandi progetti, il cui sviluppo è attualmente in corso”, ha aggiunto il ministro, ricordando le iniziative di settore tra cui i centri di acquacultura di Ghalyoun, nel governatorato di Kafr Sheik sul Delta del Nilo, Port Said, Canale di Suez, Manzala (governato di Dakahlia, Egitto nordoccidentale) e Bardawil sulla costa mediterranea della Penisola del Sinai.(Cae)