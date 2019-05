Rifiuti Roma: Pedica (Pd), subito nuovo cda Ama. Raggi dia risposte a lavoratori

- "Raggi dia subito stabilità all'Ama, non perda altro tempo. La sindaca ascolti l'appello lanciato dai sindacati e scongiuri uno sciopero che metterebbe la città in ginocchio". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Mi auguro che già entro la fine di questo mese ci sia un nuovo cda - sottolinea Pedica - Già è stato perso troppo tempo. La sindaca metta le cose a posto oppure, se non è capace, lasci. Così non si può più andare avanti". (Com)