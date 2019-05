Milano: i cavalcavia Bussa, Corvetto e Monteceneri si riattivano con attività culturali

Trasformare il Cavalcavia Bussa in un contenitore di attività aperte al pubblico in ambito sportivo, ricreativo, cinematografico, artistico e di intrattenimento e, per alcuni giorni di agosto, riattivare anche Corvetto e Monte Ceneri con eventi spot di richiamo. Sarà la società Urban Value by Ninetynine a portare attività, qualità urbana e animazione sui tre cavalcavia milanesi. Con un'offerta economica di 58mila euro (su base d'asta di 55.195 euro) oltre gli oneri di allestimento e gestione, la società si è infatti aggiudicata il bando promosso dall'Amministrazione, nell'ambito del Piano Quartieri, per l'affidamento in via sperimentale di una porzione del Cavalcavia Bussa (12 mesi rinnovabili per altri 12) e per una parte di sedime dei cavalcavia di Corvetto e Monte Ceneri (per una durata compresa tra i 5 e i 20 giorni nel mese di agosto). Per quanto riguarda la progettazione della nuova veste temporanea del Cavalcavia Bussa, Urban Value sarà affiancata dallo studio TSPOON, vincitore - con il progetto "Guardami"- del concorso di progettazione indetto dall'Amministrazione che in una seconda fase porterà alla rigenerazione del ponte. Questo garantirà la massima corrispondenza del progetto di uso temporaneo con la successiva e definitiva configurazione.