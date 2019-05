Milano: i cavalcavia Bussa, Corvetto e Monteceneri si riattivano con attività culturali (2)

- La società, che entro giugno avrà in consegna dal Comune 1.450 mq del ponte (circa un terzo del totale), realizzerà in un luogo di attività ed eventi aperti a un pubblico eterogeneo e che consentirà l'alternanza di varie attività e il coinvolgimento di diversi partner. Per esempio ci potranno essere spazi dedicati all'intrattenimento, attività sportive e ricreative, aree espositive, zone di ristoro e commerciali. L'obbiettivo sarà fare in modo che anche i più piccoli possano usufruire di uno spazio nuovo dove potranno divertirsi in un'area giochi e partecipare a laboratori, gli adolescenti sfruttare un nuovo punto di aggregazione, magari con uno skate park ed eventi musicali. Per i più grandi si ipotizza un cinema all'aperto, mercati dedicati al vintage e al design, festival di gastronomia, installazioni di artisti, sport in genere. Attenzione anche per le attività che riguardano i cittadini più anziani. Inoltre gli spazi potranno essere destinati al target B2B e utilizzati quindi per la realizzazione di eventi aziendali, set cinematografici, eventi sportivi, sfilate, nonché manifestazioni a tema sociale. Dal punto di vista della viabilità, sarà mantenuta aperta l'attuale corsia automobilistica in direzione quartiere Isola (nord) e buona parte dei parcheggi esistenti. (segue) (com)