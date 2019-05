Milano: i cavalcavia Bussa, Corvetto e Monteceneri si riattivano con attività culturali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corvetto e Monteceneri puntano invece a diventare un nuovo luogo di aggregazione per l'estate in città: per alcune giornate di agosto gli spazi potranno ospitare eventi principalmente serali come per esempio cinema all'aperto, cene tematiche, silent party, laser party e un punto di osservazione delle stelle con un astronomo del Planetario di Milano. Durante questi giorni di agosto, scelto come periodo di test dall'Amministrazione in relazione ai minori flussi previsti, la viabilità verrà interrotta. Sarà questa anche l'occasione di testare i flussi automobilistici nella futura prospettiva dell'abbattimento di Corvetto e di diverso utilizzo a prevalente mobilità pubblica e ciclabile di Monteceneri, come indicato nel PUMS approvato dal Consiglio comunale a novembre 2018. "Siamo molto orgogliosi della vittoria di questo bando perché ci permette di portare anche a Milano, dopo le esperienze positive di Roma e Napoli, il nostro modello di rigenerazione urbana temporanea efficace nel breve termine. Un modello applicabile a ogni immobile temporaneamente sottoutilizzato. Urban Value si basa sull'utilizzo sistematico di più usi temporanei di una stessa struttura, organizzati in modo da contribuire al successo gli uni degli altri e sui quali viene frammentato il costo della rigenerazione. Questo approccio ci consente di rendere il progetto inclusivo dando la possibilità a numerose realtà del territorio di far parte del processo diventando così un tassello della rigenerazione dello spazio e componendo tutti insieme un grande mosaico - spiega Simone Mazzarelli, Founder and Ceo di Urban Value. (com)