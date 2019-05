Europee: appello partigiani, voto al Pd per difendere valori repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "ll 26 maggio dobbiamo dare forza alla lista unitaria del Partito democratico per respingere l’attacco ai valori repubblicani figli della Resistenza, per affermare ancora una volta l’uguaglianza di tutti gli esseri umani e difendere l’Europa come spazio di pace e diritti". E' quanto si legge in un appello firmato dai partigiani, dall’Anpi, da storici, insegnanti e ricercatori che invita a votare per il Partito democratico alle prossime elezioni europee di domenica 26 maggio. Nell'appello si evidenzia ancora: "L’Italia vive un momento di estrema tensione sociale – scrivono i firmatari dell’appello - e si riaffacciano con forza fenomeni pericolosi che si pensava potessero essere chiusi nel passato più triste del nostro Paese. Con la rabbia e il disagio si ripresentano l’estremismo razzista e xenofobo, la retorica della violenza, delle armi e degli uomini forti. Il tutto accompagnato dal disprezzo per le autorità morali e le istituzioni di garanzia. Quando pensiamo alla nascita del fascismo e del nazismo emergono con chiarezza le condizioni sociali difficili di quel tempo, la disoccupazione, la fragilità delle istituzioni. La Storia non si ripete mai nelle stesse identiche forme. Non si può, tuttavia, sottovalutare che oggi, in tempi di crisi di valori e di rappresentanza, milioni di italiani vivono una situazione economica difficile, spesso drammatica. In un clima generale che si è fatto più cattivo e violento, diritti come il lavoro, la salute, la casa, per molte famiglie rischiano di essere un miraggio. Il governo italiano e i suoi massimi esponenti invece di affrontare con serietà questi problemi soffiano sul fuoco delle paure, mettono gli ultimi contro i penultimi, alimentano in molti casi campagne d'odio contrapponendo immigrati ad abitanti delle periferie delle nostre città". (segue) (Com)