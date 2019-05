Europee: appello partigiani, voto al Pd per difendere valori repubblicani (2)

- I firmatari dell'appello, inoltre, ricordano: "L'alleanza di Salvini con Orban e Le Pen, quella del Movimento cinque stelle con partiti dell’estrema destra europea, hanno condotto l'Italia ad essere isolata in Europa e nel mondo con un'economia in recessione. Rigurgiti fascisti, episodi di intolleranza e di vera e propria violenza stanno crescendo in tutto il paese. Aumentano gli episodi di antisemitismo, di omo e transfobia, le violenze contro chi dissente, contro gli ultimi, i più poveri, italiani o stranieri che siano, contro le donne, i giornalisti. Oggi chi colpisce i diritti di libertà di chiunque, donne, immigrati, lavoratori, propone la via del nazionalismo esasperato in Italia e in Europa e mira a mettere a tacere le voci critiche. Per affermare i valori di libertà, solidarietà e uguaglianza è necessario contrastare ogni forma di razzismo e fascismo. La Resistenza e la sconfitta del fascismo e del nazismo hanno fatto dell'Europa il più importante presidio dei diritti umani nel mondo. I partigiani ci hanno insegnato il coraggio e la lotta all'indifferenza. I partiti di maggioranza in Italia, giustificano e rincorrono forze politiche come Forza Nuova e CasaPound che sono figlie della cultura della violenza e della sopraffazione. Per questa ragione - concludono - noi democratici e antifascisti dobbiamo sbarrare la strada, in Italia, al governo nazional-populista e alle forze politiche che insieme lo sostengono". (Com)