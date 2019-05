Milano-Napoli: Autostrade, su diramazione Roma sud chiusa per una notte immissione su A1 verso Firenze

- Sulla A1 Milano-Napoli Diramazione Roma sud D19, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 23 di venerdì 24 alle 6 di sabato 25 maggio, sarà chiusa la rampa di svincolo che immette sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene dalla Diramazione Roma sud: immettersi sula A1 Milano-Napoli verso Napoli, uscire alla stazione autostradale di Valmontone e rientrare, dalla stessa, in direzione di Firenze; per chi è in transito sul Grande Raccordo Anulare di Roma (Gra): immettersi sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per A1 Milano-Napoli, verso Firenze. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. (Com)