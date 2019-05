Giustizia: Macina (M5s), Salvini si è accorto di aver detto una stupidaggine

- Anna Macina, deputata del Movimento cinque stelle, dichiara in una nota che "Salvini ieri ha detto chiaramente che voleva abolire il reato di abuso d'ufficio. Parole irresponsabili. Oggi ha fatto retromarcia, si sarà accorto di aver detto una stupidaggine. Una cosa è certa", conclude la parlamentare pentastellata, "questo reato non si elimina". (Com)