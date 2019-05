Roma: multe annullate illecitamente con complicità 5 dipendenti capitolini. Danno erariale oltre 17mln euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno notificato un invito a dedurre emesso dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti nei confronti di 5 dipendenti di Roma Capitale, chiamati a rispondere di un danno erariale di oltre 17 milioni di euro, derivante dall’illecito discarico di cartelle esattoriali connesse a violazioni al codice della strada. L’istruttoria trae origine dalla segnalazione che una funzionaria dell’ente locale, allarmata dalla mole di discarichi effettuati al di fuori delle procedure ordinarie, ha presentato all’Autorità giudiziaria contabile, nonostante i tentativi dei suoi superiori di ostacolarla, anche mediante l’irrogazione di sanzioni disciplinari. Gli accertamenti delegati al Gruppo tutela spesa pubblica del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno smascherato un vero e proprio canale "parallelo" e "clientelare", utilizzato dal 2008 al 2015 presso il dipartimento Risorse economiche di Roma Capitale a favore di un nutrito gruppo di debitori "privilegiati". Ciò attraverso il blocco della procedura di riscossione delle sanzioni amministrative senza alcuna istruttoria o in mancanza dei presupposti di legge ovvero sulla base di documenti giustificativi fittizi. Per gli stessi fatti, lo scorso mese di gennaio, le fiamme gialle avevano eseguito il sequestro di conti correnti, immobili, autovetture e partecipazioni societarie, disposto dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta delle locale Procura della Repubblica. Il danno ora contestato dalla Procura regionale della Corte di Conti ammonta a oltre 17 milioni di euro.Nell’invito a fornire giustificazioni, l’Autorità giudiziaria contabile ha addebitato, oltre al danno patrimoniale derivante dal mancato incasso delle sanzioni, anche il danno "da disservizio", quantificato in base agli emolumenti percepiti nel medesimo arco temporale dai responsabili, per aver rinunciato a "perseguire l’interesse pubblico mediante l’esercizio della potestà punitiva", così compromettendo la funzionalità e l’imparzialità degli uffici di Roma Capitale. I destinatari del provvedimento sono Pasquale Libero Pelusi (classe 1962), già direttore del predetto Dipartimento, Antonella Bocci (classe 1969), Laura Cirelli (classe 1967), Patrizia Del Vecchio(classe 1964) e Maria Rita Rongoni (classe 1960). (Rer)