Giustizia: Baldino (M5s), irresponsabile aver detto di voler abolire abuso d'ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittoria Baldino, deputata del Movimento cinque stelle, chiede in una nota "perché il ministro Salvini ha detto di voler abolire il reato di abuso d'ufficio? E' una cosa impensabile, a meno che non si voglia lanciare il messaggio che la politica sta dalla parte dei furbi e dei disonesti. Le parole pronunciate da Salvini sono assurde e irresponsabili. Noi siamo e saremo sempre irremovibili su questo punto", conclude l'esponente del M5s, "il reato d'abuso d'ufficio resta". (Com)